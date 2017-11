El Govern i l'oposició de Veneçuela iniciaran un nou procés de diàleg

El ministre d'Informació veneçolà, Jorge Rodríguez, va informar que el Govern i l'oposició començaran el 15 de novembre a la República Dominicana un nou procés de diàleg, confirmant així allò anunciat hores abans per un portaveu opositor. El dirigent del partit opositor Voluntat Popular (VP) i portaveu de la comissió de Política Exterior del Parlament, Luis Florido, havia anunciat hores abans que l'oposició està preparada per a «una negociació internacional efectiva» amb el Govern «per portar solucions clares als veneçolans». Aquestes noves negociacions van ser criticades per la també opositora María Corina Machado, coordinadora del moviment Vente Veneçuela, que va denunciar que el Govern busca «enredar» el Parlament, l'únic poder de l'Estat en mans de l'oposició. Segons Machado, l'oficialisme ofereix negociar la renovació del Consell Nacional Electoral (CNE) «sense perdre el control» sobre aquest ens.