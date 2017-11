EUA Una periodista acusa un senador de grapejar-la mentre dormia

Una dona va acusar el senador nord-americà Al Franken de «besar-la per la força» i grapejar-la mentre dormia, una revelació per la qual el legislador es va disculpar i va demanar que se l'investigui per això al comitè d'Ètica del Senat. La presentadora de ràdio Leeann Tweeden va denunciar que Franken va abusar d'ella el 2006, quan encara no era al Senat i era un humorista famós que va coincidir amb ella en una gira per entretenir les tropes al Pròxim Orient.