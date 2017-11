Desestimen el recurs de Juana Rivas per reobrir el cas per maltractaments

L'Audiència de Granada va desestimar el recurs presentat per Juana Rivas contra les dues actuacions del Jutjat de Violència sobre la Dona 2 de Granada, que va decidir no reobrir les diligències per maltractaments contra la seva exparella, Francesco Arcuri, i dóna fermesa a l'arxiu perquè la competència judicial és d'Itàlia.

La decisió de la Secció Segona del tribunal provincial desestima el recurs d'apel·lació presentat pels representants de Rivas contra els dos pronunciaments del Jutjat de Violència, de setembre i octubre d'aquest any, en què es va acordar que no s'havia de reobrir la causa per maltractaments contra el pare dels seus dos fills, Francesco Arcuri.

L'Audiència va confirmar la integritat de les actuacions d'arxiu i va destacar que el jutjat especialitzat en Violència contra la Dona va actuar de manera correcta perquè la jurisdicció espanyola no té competència per jutjar uns fets que haurien passat a Itàlia.

La resolució recorda que la denúncia que va presentar Juana Rivas apunta a un maltractament durant la seva estada a Itàlia i que el fet que la seva exparella estigués temporalment a Espanya per recollir els fills no canvia que la causa hagi de jutjar-se a aquest país europeu.

Va apuntar a més que de l'ampliació de la denúncia d'aquesta veïna de Maracena no s'extreuen fets «ni nous ni diferents dels que van ser valorats» al juliol de 2016, fet pel qual no aprecia «cap justificació» per a la reobertura de les diligències.