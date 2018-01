La família del pres «ressuscitat» demandarà l'Administració de l'Estat

Luis Tuero, l'advocat contractat per la família de l'asturià Gonzalo Montoya, ja mundialment conegut com «el pres ressuscitat», va assegurar que la intenció de família no és denunciar els tres metges que van donar-lo per mort, sinó l'Administració de l'Estat, a la qual demanaran una indemnització. Tuero encara no ha pogut parlar amb Gonzalo Montoya, qui després d'una recaiguda com a conseqüència d'una infecció respiratòria va tornar a l'UCI. A més, necessita que li signi els poders necessaris per poder tenir accés a la documentació sobre els fets que manegen Institucions Penitenciàries i l'Institut de Medicina Legal d'Oviedo, on Gonzalo Montoya va despertar en una bossa mortuòria el passat 7 de gener.

En funció d'aquests informes decidirà quines accions legals emprèn exactament. Demanarà a més l'indult per als sis mesos de condemna que li queden al seu client. «Aquí hi ha una situació evidentment clara que tothom percep. Ahir estava perfecte i corrent i saltant pel camp, cau al pati de la presó, i què ha passat? Bah, és cap de setmana, és que no respira i no té pols, doncs fem una trucada a la funerària i, vinga, el fiquem en una bossa i l'enviem a l'Institut de Medicina Forense perquè li facin l'autòpsia, i punt i final. Sembla que una persona mereix alguna cosa més, no? Truquem als familiars? No. Es van assabentar a través d'un tercer i van haver de trucar ells a la presó». Els Montoya demanaran una compensació econòmica que el lletrat no va voler quantificar.