L'Equador confirma que ha concedit la nacionalitat a Julian Assange

La ministra d'Exteriors de l'Equador, María Fernanda Espinosa, va confirmar que el seu Govern ha concedit la nacionalitat al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en un nou intent per resoldre la seva situació a l'Ambaixada del país a Londres, on porta reclòs més de cinc anys. Espinosa va assenyalar que Assange va sol·licitar la nacionalitat el 16 de setembre i se li va concedir el 12 de desembre. El viceministre, José Luis Jácome, va explicar que ara Assange gaudeix dels mateixos drets que qualsevol ciutadà equatorià a l'exterior. Espinosa va destacar que el seu nou estatus enforteix la protecció que li dóna el país. No obstant això, la cap de la diplomàcia equatoriana es va mostrar conscient que la concessió de la nacionalitat no soluciona automàticament la situació d'Assange. L'Equador va intentar concedir a Assange la condició de diplomàtic, però Londres s'hi va negar.