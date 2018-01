Els oceans s'asfixien

En els darrers ?? anys, la quantitat d'aigua a l'oceà obert amb zero oxigen –un element que és fonamental per a la vida marina– ha augmentat més de quatre vegades. En els cossos d'aigua costaners, inclosos els estuaris i els mars, els llocs de baix oxigen han augmentat més de deu vegades des de ???? i els científics temen que l'oxigen continuï caient fins i tot fora d'aquestes zones a mesura que la Terra s'escalfa. Per aturar el

declivi, el món necessita frenar el

canvi climàtic i la contaminació per nutrients, segons detalla un equip internacional de científics,

entre ells Lisa Levin, oceanògrafa biològica de la Institució de Oceanografia Scripps de la Universitat

de Califòrnia a San Diego (EUA), en un nou article publicat a la revista Science.

«L'oxigen és fonamental per a la vida en els oceans», apunta Denise Breitburg, autora principal i ecologista marina del Centre de Recerca Mediambiental Smithsonian dels EUA. «La disminució de l'oxigen en l'oceà es troba entre els

efectes més greus de les activitats

humanes en el medi ambient de la Terra», afegeix. Un equip de científics del grup GO?NE –«Global Ocean Oxygen Network»–, creat el ???? per l'ONU, ha analitzat de manera exhaustiva les causes, les conseqüències i les solucions del baix nivell d'oxigen a tot el món, tant a mar obert com en aigües costaneres.

Un dels seus membres, Vladimir Ryabinin, apunta que els efectes combinats de la manca de nutrients i el canvi climàtic augmenten enormement el nombre i la mida de les «zones mortes» al mar

obert i les aigües costaneres, «on

l'oxigen és massa baix per suportar la majoria de la vida marina».

El problema augmenta perquè «aproximadament la meitat de l'oxigen a la Terra prové de l'oceà»,

assenyala.

En àrees tradicionalment anomenades «zones mortes», com les de la badia de Chesapeake i el golf de Mèxic, l'oxigen cau a nivells tan baixos que molts animals s'ofeguen i moren. A mesura que els peixos eviten aquestes zones, els seus hàbitats es redueixen i esdevenen més vulnerables als depredadors o a la pesca. Però el problema va més enllà. Disminucions menors d'oxigen poden obstaculitzar el creixement en els animals, obstaculitzar la reproducció i provocar malalties o fins i tot la mort.

També és possible que desencadenin l'alliberament de substàncies químiques perilloses com l'òxid nitrós, un gas d'efecte hivernacle ??? vegades més potent que el diòxid de carboni i el sulfur d'hidrogen tòxic.



El canvi climàtic, culpable

El canvi climàtic és el culpable clau a l'oceà obert. L'escalfament de les aigües superficials fa que sigui més difícil que l'oxigen arribi a l'interior de l'oceà i, a mesura que l'oceà s'escalfa, conté menys oxigen. A les aigües costaneres, l'excés de contaminació de nutrients crea floracions d'algues, que drenen oxigen a mesura que moren i es descomponen. En un gir desafortunat, els animals també necessiten més oxigen en aigües més càlides, fins i tot quan estan desapareixent.

Els mitjans de vida de les persones també estan en joc, informen els científics, especialment a les nacions en desenvolupament. Les pesqueries més petites i artesanals poden ser incapaces de reubicar-se quan el baix nivell d'oxigen destrueix les seves collites o força els peixos a traslladar-se a un altre lloc. Els esculls de coral, una atracció turística clau a molts països, també poden consumir-se sense suficient oxigen.

Per mantenir el baix nivell d'oxigen sota control, els científics

consideren que cal tractar el problema des de tres angles. Primer s'han de tractar les causes, com la contaminació de nutrients i el canvi climàtic. Aposten per millors sistemes sèptics i sanejament

per protegir la salut humana i mantenir la contaminació fora de l'aigua.

Un altre punt clau és, segons el seu parer, protegir la vida marina vulnerable. Segons l'equip de GO?NE, això es podria fer amb la creació d'àrees marines protegides o zones de no captura en àrees que els animals fan servir per escapar del baix nivell d'oxigen. També proposen millorar el seguiment de zones amb poc oxigen arreu del món, ja que no se sap exactament on estaran en el futur.