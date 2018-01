Lactalis retira tots els productes elaborats a la planta de la llet contaminada

L'empresa Lactalis Internacional va decidir retirar i recuperar tots els productes fabricats a la planta francesa de Craon d'on van sortir les llets en pols contaminades amb salmonel·la, «sense distinció de números de lots i dates de fabricació», segons l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició. L'empresa ha adoptat aquesta mesura, segons han explicat les autoritats franceses, per facilitar la implementació de les mesures de retirada i recuperació tenint en compte la gran quantitat de lots involucrats. Per a això, l'empresa està contactant amb tots els seus clients per retirar els nous productes del mercat. A Espanya s'ha informat d'aquesta mesura les autoritats competents de les comunitats autònomes a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària nacional (SCIRI) per facilitar la retirada i recuperació de tots aquests productes.