Desmantellen un sistema de radars usat per detectar la Policia a Cadis

La Policia Nacional ha donat per desmantellat un sistema de radars utilitzat per un grup de presumptes narcotraficants per detectar la presència policial a la costa de Cadis. La infraestructura estava localitzada a dos habitatges de la Línia de la Concepción i estava formada per dues antenes que permetien als presumptes narcotraficants conèixer la localització de les patrulleres policials o dels helicòpters de vigilància de les forces de seguretat, i així informar a temps real a les embarcacions carregades d'haixix que pretenien arribar a les platges gaditanes. En el marc d'aquesta operació policial, s'han realitzat 16 escorcolls a La Línea de la Concepción i dos més a les localitats malaguenyes de Manilva i Estepona, en els quals s'han intervingut quatre armes de foc, 3 narcoembarcacions, nombrosos vehicles tot terreny i més de 50.000 euros en efectiu.