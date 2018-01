Arxiven la causa per la mort d'immigrants a la platja del Tarajal

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Ceuta va decretar el sobreseïment lliure i l'arxiu de la causa oberta fa gairebé quatre anys pels fets del 6 de febrer de 2014 a la platja del Tarajal, quan un nombre indeterminat d'immigrants d'origen subsaharià va pretendre accedir a territori espanyol vorejant l'espigó marítim fronterer, intent que es va saldar amb almenys 15 persones mortes i 23 expulsades al Marroc a través de les anomenades «devolucions en calent».

Diversos dels guàrdies civils que van participar en la intervenció per rebutjar l'entrada dels migrants, entre ells un capità, un tinent i un sergent, apareixien com a investigats en les diligències per presumptes delictes d'homicidi, lesions i prevaricació.

L'Audiència Provincial va ordenar al març de l'any passat continuar les diligències, però la jutgessa, en un acte contra el qual es pot interposar recurs, considera que «del que s'ha actuat no apareix degudament justificada la perpetració dels diferents delictes que han donat motiu a la formació de la causa», de manera que decreta el sobreseïment lliure de les actuacions una vegada «han estat realitzades» les diligències d'instrucció acordades fa deu mesos.

Es van practicar dues proves sol·licitades per les parts personades: La declaració d'un testimoni presencial «per ostentar la regència d'un quiosc als voltants del lloc dels fets, del testimoni del qual es dedueix que no va observar cap comportament per part dels agents de la Guàrdia Civil reprotxable des del punt de vista penal», i la petició de declaració de dos testimonis sobre els quals «no consta que hagin passat per territori espanyol».