Alemanya Schulz dimiteix com a president del Partit Socialdemòcrata

L'exministra de Treball Andreas Nahles va ser elegida nova secretària general del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD) amb la intenció de convèncer la seva militància perquè aprovi l'acord assolit amb els conservadors d'Angela Merkel per reeditar la gran coalició. Nahles substitueix així Martin Schulz, que ha renunciat per la pressió interna després de menys d'un any en el càrrec en el qual va obtenir el pitjor resultat electoral de l'SPD des de la Segona Guerra Mundial.