El judici a l'empresari que va simular besar Teresa Rodríguez es farà el 2019

La Secció Quarta de l'Audiència Provincial de Sevilla jutjarà a partir del 27 de febrer de 2019 l'empresari i exvocal de la Cambra de Comerç de Sevilla Manuel Muñoz Medina pels fets ocorreguts el 20 de desembre de 2016 a la seu de la Cambra, quan es va dirigir a la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, i va simular besar-la.

La jutge d'Instrucció número 11 de Sevilla, Cristina Loma Martínez, va obrir judici oral contra l'empresari per presumptes delictes d'atemptat a l'autoritat i contra la integritat moral, declarant l'Audiència Provincial òrgan competent per a l'enjudiciament.

Precisament va ser l'advocat de Teresa Rodríguez, Luis de Santos, qui va demanar a la jutge que el judici se celebrés a l'Audiència Provincial de Sevilla, en entendre que és l'òrgan competent per a això després de qualificar els fets com un delicte d'atemptat de l'article 550.3 del Codi Penal «i sent la seva pena en abstracte d'un a sis anys».

En una diligència d'ordenació del lletrat de l'Administració de Justícia s'assenyala per a l'inici de les sessions del judici oral el 27 de febrer de 2019. Per la seva banda, un acte de la Secció Quarta recull la sol·licitud de les proves per les parts. Així, el ministeri fiscal, l'acusació i la defensa sol·liciten practicar interrogatori de l'acusat, documental i testifical. Per la seva banda, la defensa demana també practicar la pericial anticipada, mentre la Fiscalia i la defensa insten a la visualització d'imatges del vídeo que hi ha a la causa.