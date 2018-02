Detenen el governador del Banc Central de Letònia per un cas de corrupció

El governador del Banc Central de Letònia, Ilmars Rimsevics, va ser detingut en el marc d'una operació de l'oficina nacional contra la corrupció, segons va confirmatr el primer ministre del país, Maris Kuczinskis. «Ni jo, ni cap altre funcionari interferirem en el treball de l'oficina anticorrupció. S'està treballant amb professionalitat i precisió i les seves operacions gaudeixen de la plena confiança del Govern», segons va assegurar el primer ministre en un comunicat. Efectius de l'Oficina de Prevenció de la Corrupció (CPB) van escorcollar el domicili de Rimsevics, així com la seu del Banc de Letònia divendres passat a la capital, Riga.

No obstant això, ni el Banc de Letònia ni la pròpia CPB van confirmar aquestes informacions dels mitjans letons. «La CPB comentarà aquest assumpte i donarà les explicacions tan aviat com sigui possible fer-ho i no perjudiqui la investigació», va explicar una portaveu de l'organització policial, Laura Dusa. La situació després de la detenció del governador es discutirà avui en un Consell de Ministres extraordinari. Fa uns dies es va revelar que a Rimsevica se'l relacionava amb tres presumptes delictes de suborn i extorsió, encara que el Govern letó no ho ha confirmat.