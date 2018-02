Un jutge imposa la custòdia compartida a un pare que no volia cuidar els fills

L'Audiència Provincial de Còrdova ha imposat a un home el règim de custòdia compartida sobre els seus fills menors d'edat, tot i que l'home s'oposava a això, davant la impossibilitat de la mare de cuidar dels nens en solitari a causa de la greu discapacitat que pateix un d'ells. L'Associació Espanyola d'Advocats de Família ha informat de la sentència i la seva vicepresidenta María Dolores Azaustre ha exercit com a advocada de la mare.

«Donada l'entitat del problema familiar, s'exigeix extremar els deures de tots dos, sense que es puguin fer recaure exclusivament en la mare», conclou el tribunal en la sentència, dictada el passat 23 de gener, i en la qual especifica que es tracta d'«una solució excepcional» davant «una situació excepcional».

Per a l'associació, la decisió judicial és «pionera», no només perquè «és la primera vegada que s'obliga un pare a exercir una custòdia compartida, malgrat la seva oposició», sinó també perquè, en paraules de Azaustre, el costum és que «la guarda i custòdia es demani com un dret» en lloc de contemplar-se com un deure.

«Fins ara, els tribunals entenien que si el progenitor es negava a tenir cura dels fills, difícilment se'l podia obligar. Malauradament aquesta va ser la solució de l'Audiència de València a una mare que sol·licitava la implicació del pare en la cura d'un fill malalt. I la d'un jutjat de Madrid a una mare que demanava ajuda per compartir la cura del seu fill autista», recorda l'advocada.