La treva decretada per l'ONU no atura les morts de civils a Síria

Com molts temien dissabte a la nit, quan Rússia va permetre aprovar una resolució demanant una treva humanitària de trenta dies a Síria, la indefinició del text ha facilitat que els combats i el bombardeig de zones civils de Guta Oriental, a Damasc, continuïn. La xifra de morts en una setmana supera els 520, més de cent d'ells nens. Un periodista de l'agència France Presse va informar del vol d'avions de combat sobre el cel de la localitat de Duma, prop de la qual van descarregar les seves bombes.

Segons l'Observatori Sirià per als Drets Humans, almenys dues àrees més de Guta van resultar castigades i almenys una dona va morir. Fonts sobre el terreny van confirmar que continuen els atacs i els combats entre grups armats opositors, alguns fonamentalistes i atrinxerats a Guta, i les forces lleials al Govern de Bashar Al-Assad, entre les quals hi ha milícies patrocinades per l'Iran.

El cap de l'Estat Major de l'Iran, Mohammad Baguerí, va confirmar el que els serrells de la resolució 2401 permetien concloure. «Tal com el text diu, parts de l'extraradi de Damasc, que estan específicament sota control de terroristes del Front Nusra i altres grups terroristes, no estan subjectes a l'alto el foc», va asseverar.

Per tal d'evitar que Rússia exercís el seu dret a veto, els impulsors de la moció van canviar la paraula «decideix» per «demana» un alto el foc de trenta dies. En lloc d'establir un termini de 72 hores per donar-li inici, es va decidir demanar que fos «sense retard». A més, va matisar que l'alto el foc no inclou «individus, grups, iniciatives i entitats associades» amb Al-Qaeda o l'Estat Islàmic . D'aquesta manera, tenint en compte que a Guta est hi ha organitzacions vinculades amb Al-Qaeda, Assad i els seus aliats van continuar operacions militars. Per la seva banda, l'Exèrcit de l'Islam i Faylaq al Rahman, les dues principals brigades opositores a Guta, van anunciar que respectarien la resolució.