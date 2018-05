Pedro Sánchez insta Catalá a aclarir l'acusació contra el jutge discrepant del cas de La Manada

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va demanar al ministre de Justícia, Rafael Catalá, que respecti la divisió de poders i que aclareixi si té alguna acusació a fer sobre el magistrat que va emetre un vot particular a favor de l'absolució de La Manada. Així ho va manifestar Sánchez durant la manifestació celebrada a Madrid amb motiu del Dia Internacional del Treballador, on va demanar al ministre de Justícia que «no sigui maldestre» i que si té alguna acusació «particular o personal» a fer sobre el magistrat que «aclareixi a què es refereix». «Si no, el millor és estar callat i si no el millor és assumir la responsabilitat que té un membre del Govern i respectar la divisió de poders», va afegir.

En aquest sentit, Sánchez va destacar que una cosa és la sentència, que «ha de ser criticada», i una altra és entrar en acusacions personals «que no s'aclareixen» per part del ministre. «No pot llançar la pedra i amagar la mà», va assegurar, alhora que va demanar a Catalá «prudència, sentit comú i que no desviï l'atenció» del debat sobre la sentència dels cinc membres del grup La Manada, condemnats a nou anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual però absolts de l'acusació per agressió sexual.

El dirigent socialista va afirmar que si depengués del seu partit, Rafael Catalá «hagués deixat de ser ministre fa molt temps». «Plou sobre mullat en la nostra petició de responsabilitats polítiques per part del senyor Catalá», va dir.

Paral·lelament, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va considerar «absolutament indefensables» les declaracions de Catalá. Iceta va dir que un ministre de Justícia «no pot parlar de situacions concretes de jutges» i que el que hauria de fer és preocupar-se perquè l'aplicació de la llei «sigui el més severa possible en delictes contra la llibertat sexual». «I si convé, posar-se a treballar per a la necessària reforma del Codi Penal en la regulació d'aquests delictes», va afirmar. El líder dels socialistes catalans va afegir que el Govern central «s'ha d'abstenir» i «no s'ha de ficar» en el paper d'altres poders i és per això que va titllar d'«absolutament indefensables» les paraules de Catalá.

Per part seva, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assegurar que el ministre de Justícia, a qui les principals associacions de jutges i fiscals han demanat la seva dimissió, hauria d'haver deixat el seu càrrec «fa molt temps». Tot i que no va entrar a valorar les manifestacions fetes pel titular de Justícia, sí que va recordar que el ministre ha estat reprovat pel Ple del Congrés dels Diputats per la seva postura davant de determinats casos de corrupció que afecten el Partit Popular.

«Catalá està reprovat diverses vegades. Hem escoltat converses al telèfon del senyor Catalá decidint quins fiscals o jutges calia posar per protegir presumptes delinqüents i corruptes del PP. El senyor Catalá hauria d'haver dimitit fa molt de temps, si el partit socialista li dóna suport pregunteu-ho a ells», va assegurar.

Segons la seva opinió, la postura del magistrat discrepant és «repugnant» i parla «molt malament» d'alguns sectors de la judicatura «que no es mereix la societat espanyola». «És una indignitat impròpia de la democràcia espanyola», va postil·lar, tot apuntant que la judicatura i les lleis s'han d'adaptar als temps.

Per altra banda, el president del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, va afirmar que les paraules del ministre de Justícia sobre el jutge que va emetre el vot particular suposen «una atac directe a la independència judicial». Galve va assenyalar que el primer que va sentir en escoltar les paraules del ministre va ser «sorpresa» i «sobretot venint de qui venia primer perquè el conec i no és l'estil de Catalá, i perquè és el ministre de Justícia i les seves declaracions suposen un atac directe a la independència judicial».



Una «persona normal»

El president del TSJN va explicar que coneix el jutge Ricardo González des de fa 17 anys i va assenyalar que «puc assegurar que és una persona absolutament normal, com qualsevol altra, un bon jutge a més». Preguntat per si no li consta que l'esmentat jutge tingui un problema laboral o personal que l'incapaciti per a la seva tasca professional, Joaquín Galve va dir que «en absolut».

Va afegir que ni ell coneix que hi hagi algun problema «ni sé qui ho pot conèixer», tot explicant que si el ministre no coneix el jutge «ho sap per alguna persona que li ha explicat i li puc assegurar que en aquest tema s'estan produint moltes informacions, moltes d'elles falses».