Juncker demana la ciutadania belga per als funcionaris del Regne Unit a Brussel·les

El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, va demanar al primer ministre de Bèlgica, Charles Michel, que garanteixi la ciutadania belga als funcionaris britànics de la Unió Europea (UE) abans que el Regne Unit abandoni el club comunitari al març de 2019. «Bèlgica ha estat sempre un amfitrió amable i hauria de seguir mostrant aquesta generositat a l'hora de concedir la ciutadania belga al personal britànic de la Unió Europea, que està preocupat pel seu futur», va reclamar Juncker a Michel durant la seva intervenció davant el Parlament Europeu (PE)

Per la seva banda, el primer ministre belga va afirmar que el seu Govern «està examinant en aquest moment les possibilitats judicials d'aplicar aquesta mesura, que afectaria moltes persones que estan vivint a Bèlgica des de fa temps». Tot i això, Michel també va assenyalar que la llei de ciutadania belga resulta «contradictòria» en el marc del Brexit, tot i que no va especificar quines dificultats plantejaria. Uns 1.100 funcionaris britànics que treballen per a la UE a Bèlgica i Luxemburg perdrien la ciutadania europea després del Brexit, fet que plantejaria dubtes sobre el seu futur laboral en el marc de les institucions europees.