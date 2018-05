Primera reunió del Pacte Antiterrorista sense fer referència als presos d'ETA

Tots els partits polítics van defensar la memòria de les víctimes en la derrota d'ETA en el marc de la reunió extraordinària del Pacte Antiterrorista celebrada al Ministeri d'Interior. Durant la trobada, segons van comentar els seus participants, no es va entrar en detalls sobre els presos etarres, encara que el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va prometre «aplicació estricta de la llei». Zoido va celebrar que la reunió hagi servit per defensar la memòria de les víctimes i per destacar que l'Estat de Dret ha aconseguit derrotar la banda terrorista, reiterant el compromís del Govern de Mariano Rajoy per combatre les «al·lusions a una falsa responsabilitat compartida» o les «distincions entre víctimes», com va fer ETA en els seus comunicats de dissolució. «No ho permetre», va destacar, afirmant que els antics dirigents i terroristes d'ETA «no tenen altre camí que complir la llei».