El Bisbal viatjarà a Llíria amb ganes de plantar cara

El Bisbal Bàsquet va jugar aquest divendres el segon i últim partit de preparació de cara a la fase final per pujar a la LEB Plata. Els de Carles Rofes, que van perdre davant un Mataró Boet que també opta a pujar de categoria, viatjen el proper dimecres a la localitat valenciana de Llíria per afrontar un repte majúscul amb poc a perdre i molt a guanyar. Ja fa tres setmanes que els empordanesos van jugar l’últim partit de Lliga EBA davant el Quart, i des de llavors «han fet un pla físic específic» per arribar a la cita d’aquesta pròxima setmana en les millors condicions possibles.

El repte que té davant el Bisbal és gegant, ja que s’enfrontarà a equips fets per pujar i amb unes dinàmiques molt més professionals. Els baix-empordanesos han quedat enquadrats en un grup que podríem considerar de la mort. S’enfrontaran a l’amfitrió Llíria, a l’UCB de Còrdova, i al Rivas de Madrid. Tots són equips d’una gran entitat, que entrenen cada dia i que des de l’inici de la temporada tenen entre cella i cella l’ascens.

Davant de l’exigència dels rivals del Bisbal, igual que la del mateix Mataró Boet, Rofes assenyala que «ens hem d’oblidar de que vem ser primers o durarà poc la il·lusió. Són equips molt forts i ho haurem de fer molt més bé que ells», reconeix el tècnic bisbalenc.

Sobre les opcions de donar la sorpresa, Rofes destaca que passa per «fer el nostre joc i ser descarats», davant uns contricants que «són més canònics i tenen més veterania».

Tres o quatre partits són els que separen el Bisbal del somni, tan a prop però al mateix tan lluny. Debutarà dijous davant el Rivas, divendres es veurà les cares amb el cuer Llíria, i acabarà la lligueta enfrontant-se a l’UCB dissabte. El primer lloc donaria l’ascens directe, el segon obligaria a jugar un partit decisiu diumenge, i el tercer i el quart acabarien amb el somni. Els bisbalencs no estaran sols a Llíria, ja que s’espera una important desplaçament d’aficionats. «Això és emocionant i il·lusionant», subratlla Rofes.