Suspenen catorze sacerdots xilens acusats de conductes sexuals inapropiades

Un total de 14 sacerdots del grup religiós La Família de la ciutat xilena de Rancagua han estat suspesos després de ser acusats de conductes sexuals inapropiades. «S'ha restringit del seu ministeri sacerdotal 14 sacerdots que han incorregut en accions que poden constituir delictes tant en l'àmbit civil com en el canònic», assenyalava un comunicat del Bisbat. El bisbe de Rancagua, Alejandro Goic, va confirmar la suspensió i va assegurar que no coneixia els casos. Després d'assabentar-se pels mitjans de comunicació, va informar que la diòcesi de la localitat va presentar la denúncia contra els 14 sacerdots davant la Fiscalia. «De vegades de broma un sent aquestes coses, però mai vaig tenir cap denúncia que m'assegurés que estava passant una cosa tan greu tan a prop nostre», va explicar Alejandro Goic sense esmentar els noms dels sacerdots.