Més mites nutricionals dels productes ultraprocessats

La nutricionista i dietista doctora Anna Costa analitza en aquest video quatre productes d'aquesta tipologia que podem trobar a tots els supermercats

No hi ha dubte que els productes ultraprocessats són atractius a la vista. Envasos vistosos, bon disseny gràfic i sobretot unes poderoses declaracions nutricionals: "Sense Gluten", "ajuda a reduir el colesterol", "100% natural", "del cor de la civada al teu cor", etc. Però realment aquests productes són tan beneficiosos com els venen les empreses? Què hi ha de cert i què amaga la indústria alimentària amb aquests eslògans? La nutricionista i dietista doctora Anna Costa analitza en aquest video quatre productes d'aquesta tipologia que podem trobar a tots els supermercats.