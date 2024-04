La millor tècnica per deixar el plumífer com nou

Aquesta primavera no és com la de l'any passat i el fred es fa notar molt més. Això fa que hi hagi dies en els quals hàgim de portar el plumífer perquè de bon matí o al capvespre es nota bastant la baixada de temperatures. El seu ús continu pot fer que s'embruti per les pluges, menjar, etc. Segur que has pensat a netejar-lo, però saps que per a fer-ho necessites una bona tècnica. El plumífer segons com es pot deformar o fer malbé dins la rentadora, tot i que, en alguns casos el podem rentar així. Un altre dels problemes és el procés d'assecatge que requereix. Però no et preocupis perquè avui et donarem un seguit de trucs per netejar-lo i assecar-lo correctament.

Passos a seguir per deixar el plumífer com nou: rentatge

Tanca les cremalleres: si es queden obertes, amb els frecs es pot fer malbé la peça de roba

si es queden obertes, amb els frecs es pot fer malbé la peça de roba Dona la volta al plumífer: així la part més sensible, l'externa, quedarà més protegida

Rentar el plumífer a la rentadora / freepik

Posa el plumífer a la rentadora : posa un rentatge delicat a una temperatura de 30°. Això en el cas que la peça no estigui gaire bruta i no tingui taques. No et passis amb el suavitzant perquè pot fer malbé el plumífer

: posa un rentatge delicat a una temperatura de 30°. Això en el cas que la peça no estigui gaire bruta i no tingui taques. perquè pot fer malbé el plumífer Si el plumífer està bastant brut: posa'l a la rentadora amb un programa específic per jaquetes i plumífers. En cas de no tenir aquest programa, posa'l en un cicle de rentatge per peces sintètiques a baixa temperatura

posa'l a la rentadora amb un programa específic per jaquetes i plumífers. En cas de no tenir aquest programa, a baixa temperatura Centrifugat d'alta velocitat: amb aquest programa eliminarem molta aigua del plumífer, evitant que el material de dins la peça s'eixugui malament i es deformi

Aquests passos serveixen per plumífers i jaquetes sintètiques

Passos a seguir per deixar el plumífer com nou: assecatge