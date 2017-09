Lloret de Mar ha acollit aquest cap de setmana els 'Fenix Games'

Aquest cap de setmana a Lloret de Mar s'ha celebrat el Campionat de CrossFit ''The Fenix Games" amb participació de tres equips gironins, del box CrossFit Girona. Els equips composats per 5 atletes han hagut de superar 6 proves diferents al llarg del cap de setmana, on s'inclouen exercicis com correr, pujar a la corda, exercicis d'halterofilia, gimnàstica esportiva. En la categoria Scaled, l'equip Reckless Team ha assolit la desena posició. En categoria RX l'equip CrossFit Girona s'ha classificat en setena posició i l'equip Caffeine Team ha obtigut el segon lloc al podi.