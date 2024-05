Girona celebra que és de Champions fins la matinada

La victòria del Girona contra el Barça d'ahir (4-2) s'ha celebrat fins a altes hores de la matinada a la ciutat. Al final del partit molts seguidors que baixaven de l'estadi en cotxe ja feien sonar els clàxons dels seus vehicles i onejaven banderes i bufandes amb els colors blanc-i-vermells. Però és que a partir de les deu de la nit cada vegada es va concentrar més gent en diversos indrets del Barri Vell, on s'ha viscut una festa de l'orgull gironí espectacular. Punts com la plaça del Vi, la plaça Independència o les escales de la Catedral, on els seguidors es van dirigir al final, un cop ja s'havia acabat l'actuació de Guillem Gisbert en el marc del festival Strenes, van rebre riuades d'aficionats del Girona, eufòrics, per tres motius: haver-se classificat per a la principal competició europea de clubs, superant el Barça, i situant-se, a més, segons a la classificació.

Ara el Girona té quatre partits per acabar de confirmar aquest subcampionat que li obriria també les portes a la Supercopa d'Espanya i a interessants ingressos econòmics extra. Divendres visitarà l'Alabès, el dimarts 14 arribarà el Vila-real a Montilivi i després només quedarà anar a València i que vingui el Granada, en un darrer partit a l'estadi que es presenta ja com una explosiva festa de fi de curs per celebrar una temporada històrica.