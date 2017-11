L'Argentina de Messi inaugura l'estadi Luzhniki contra Rússia

L'argentí Leo Messi, al capdavant de l' Albiceleste, inaugura aquesta tarda (16.00) el renovat estadi Luzhniki de Moscou en un partit amistós davant l'amfitriona del pròxim Mundial, Rússia. L'astre del Barcelona era l'únic candidat que estudiava el comitè organitzador del Mundial per il·luminar una trobada en un escenari de somni, ja que el Luzhnikí acollirà la final del torneig el 15 de juliol de 2018. Els russos es temien el pitjor, quan Argentina va estar a punt a veure condemnada a la repesca o fins i tot a quedar-se fora del Mundial, de manera que van esperar fins a l'últim partit de la fase de classificació per anunciar els protagonistes de la trobada. El Luzhnikí conserva l'antiga façana de l'històric estadi Lenin, però és ara un modern teatre dels somnis amb capacitat per a més de 80.000 espectadors. Gonzalo Higuaín (Juventus) no ha entrat a la llista de Jorge Sampaoli.