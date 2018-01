El Lloret incorpora el central Roger Cunill (Girona C)

El Lloret incorpora el central Roger Cunill (Girona C)

Roger Cunill, central esquerrà de 19 anys, arriba al Lloret procedent del Girona C de la Segona Catalana, amb l'objectiu de fer-se un lloc en l'equip titular d'Edu Urdiales. Les seves característiques i la necessitat d'efectius en la zona defensiva, a causa de les baixes per lesió, han estat aspectes clau per al fitxatge. La seva polivalència i projecció són altres dels punts forts que han acabat de convèncer el tècnic. Cunill podria debutar diumenge a Manlleu.