Girona celebra la Pregària per la Unitat dels Cristians

L'església del Mercadal de Girona va acollir dimarts al vespre la vetlla de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. En aquesta ocasió, la setmana ha portat per lema «Reconciliem-nos. L'amor de Crist ens hi empeny» i els textos de treball han estat elaborats per l'Església Evangèlica d'Alemanya amb motiu de la celebració dels 500 anys de la reforma Luterana. La Setmana es va celebrar del 18 al 25 de gener.