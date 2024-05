Mor l'actriu Susan Buckner, que donava vida a Patty Simcox a «Grease»

L'actriu estatunidenca Susan Buckner, que va donar vida a Patty Simcox en la pel·lícula 'Grease', va morir el passat 2 de maig i envoltada de "els seus éssers estimats", segons ha informat aquest dimarts la publicista de l'actriu a CNN.

Les causes de la mort de la intèrpret i ballarina no han estat confirmades i en el comunicat, el seu publicista Melissa Berthier ha recordat el seu "esperit efervescent", així com la seva "amabilitat" i "generositat", que, assegura, han "inspirat" i creat un "impacte positiu" en generacions d'intèrprets i 'fans'.

A 'Grease', Buckner, que tenia 25 anys, va ser animadora de l'institut Rydell i amiga de la protagonista Sandy, a qui va encarnar Olivia Newton-John -que va morir el passat 2022-, encara que també ha donat vida a personatges a 'El Increíble Howard Hughes', 'Vacaciones en el mar', 'Loca academia de policía 6' o 'Bendición Mortal'.

Abans de dedicar-se al món audiovisual, Buckner, que va néixer a Miami, va ser Miss Washington el 1971 i finalista de Miss Amèrica, a més de ser ballarina i nedadora sincronitzada en el programa de varietats 'The Brady Bunch Hour', formant part de les batejades 'Les Kroffettes'.