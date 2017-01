El Girona ha vist tallada aquest vespre la ratxa de quatre victòries seguides al camp de l'Elx en un partit espès dels gironins que han pagat molt cara una errada de René a tres minuts del final. En un partit sense pràcticament ocasions en cap de les dues porteries, una mala sortida de René ha acabat amb la pilota al fons de la xarxa després de rebotir al cap de Rober Correa (m.87). Ja no hi ha hagut temps per a res més. Amb la derrota el Girona estarà molt atent als resultats diumenge del Cadis a Mallorca i del Getafe a Sòria per saber a quina distància es queda el tercer classificat.

Pablo Machín ha introduït fins a tres novetats a l'onze titular. El més destacat ha estat la presència de Cifuentes al carril dret en detriment de Maffeo. Borja García i Granell també han tornat a l'equip en els llocs de Longo i Alcaraz.

El partit ha començat molt equilibrat sense que cap dels dos equips es fes clarament amb la possessió de la pilota. L'aposta de l'Elx de jugar amb el mateix sistema que el Girona ha agafat una mica per sorpresa dels de Pablo Machín. Tot i això, d'ocasions a la primera part n'hi ha hagut ben poques. La més perillosa de l'Elx ha estat un xut de Guillermo que ha topat amb les cames de Juanpe (m.19). Al Girona li ha costat més arribar amb claredat a la zona de tres quarts. La primera aproximació clara ha estat un intent de rosca de Portu des de fora l'àrea que el porter Juan Carlos ha desviat a córner.

De mica en mica però L'Elx ha començat a combinar amb comoditat i a sovintejar l'àrea de René. Tot i això, no ha posat en dificultats en cap moment René Román. L'acció més perillosa ha estat un xut de Guillermo que Ramalho ha desviat a córner.

Ja a la represa, la tònica ha continuat sent la mateixa. La primera acció d'atac ha estat una rematada vinguent des del darrere de Fabián Ruiz que René ha aturat amb dos temps. El Girona veia com l'Elx insistia i insistia però sense trobar el camí de la porteria. Josete, de cap, ha tornat a rematar a mans de René quan ho tenia tot al seu favor. Els blanc-i-vermells, en canvi, han estat desaparegut en atac fins que Sandaza ho ha provat amb un cop de cap un pèl desviat. Ha estat un miratge.

Quan el partit semblava encaminar-se irremeiablement, una mala sortida de René ha acabat amb la pilota al fons de la xarxa després que toqués al cap de Rober Correa (m.87). Una autèntica gerra d'aigua freda.



Elx: Juan Carlos; José Ángel, Pelegrín, Josete; Pedro (m.37, Rober Correa), Dorca, Fabián Ruiz (m.88, Armando), Pelayo (m.70, Álex Fernández), Iriondo; Nino i Guillermo

Girona: René; Ramalho (m.88, Coris), Alcalá, Juanpe; Cifuentes, Pere Pons, Granell (m.65, Longo), Aday; Borja García, Portu i Sandaza (m.86, Cristian Herrera).

Gols: 1-0, m.87, Rober Correa.

Àrbitre. Valdés Aller. Ha amonestat Fabián Ruiz (Elx) i Ramalho, Granell i (Girona).

Incidències: 5.766 espectadors al Martínez Valero.