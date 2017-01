El central banyolí Carles Mas acabarà la temporada cedit al Gavà de Segona B

Mentre la porta d´entrada segueix oberta de bat a bat a l´espera del que pugui passar abans d´aquesta mitjanit, per la de sortida hi van passar ahir Carles Mas i Pol Llonch. El banyolí, amb contracte fins el 2018, acabarà la temporada a Segona B cedit al Gavà a la recerca de minuts. De la seva banda, el migcentre barceloní cancel·la la seva cessió al Granada B i rep la carta de llibertat per part del Girona perquè pugui incorporar-se al Wisla Cracòvia de la Primera Divisió de Polònia.

Mas ja va ser presentat ahir mateix com a nou jugador del Gavà on espera recuperar les sensacions que les lesions li han impedit tenir els últims dos anys. El de Banyoles va patir el mes de maig de l´any passat una ruptura del lligament encreuat i del menisc del genoll que l´ha tingut fora de combat fins ara. Plenament recuperat, era conscient que al Girona no tindria minuts i que el més òptim per a recuperar la seva millor versió era sortir cedit a Segona B. Finalment el Gavà que s´hi va interessar la setmana passada, s´ha endut el banyolí després que Lleida Ponferradina també el temptegessin. Mas ja s´entrenava amb la resta del grup des de començaments de desembre a un alt nivell i sense notar problemes al genoll intervingut. Tot i això, el club no li tenia la fitxa federativa donada d´alta malgrat haver-li reservat el dorsal 18.Mas ha disputat amb el Girona un total de 26 partits repartits en quatre temporades des que va debutar l´última jornada del curs 2012-13 contra el Madrid Castella.

De la seva banda, Pol Llonch, de 24 anys tanca una etapa d´una campanya i mitja al Girona. Fitxat fa dos estius procedent del filial de l´Espanyol, Pol Llonch va comptar poc per a Machín la temporada passada (12 partits) i aquest curs va acceptar anar cedit al Granada B, del Grup IV Segona Divisió B, amb qui ha jugat 21 partits i marcat 2 gols. Al filial andalús era un dels més destacats i això, juntament amb què el seu entrenador a l´Hospitalet, Kiko Ramírez dirigeixi el Wisla Cracòvia, ha fe que el club polonès li hagi fet una oferta irrebutjable. El Girona li ha donat la carta de llibertat sense problemes ja que finalitava contracte el 30 de juny i les possiblitats de convèncer Pablo Machín de renovar i quedar-se eren mínimes.

D´altra banda, el Peralada podria anunciar avui el relleu del lesionat Draman Konare. Un dels candidats més ben posicionats és Ernest Forgas, que ahir va rescindir amb el Prat.