Sessió de recuperació després del triomf a Cornellà

El Girona ha tornat aquest matí a la feina amb el bon regust de boca que va deixar la victòria d'ahir contra l'Espanyol a Cornellà-El Prat. Els tres punts han relaxat l'ambient després de dues badades greus amb Betis i Alabès les últimes jornades. Els jugadors que van ser titulars ahir han realitzat una sessió de recuperació suau mentre que la resta, els suplents i Boulaya, han treballat amb nornalitat. La plantilla descansarà demà i dijous tornarà a la feina dijous a Riudarenes per preparar el partit contra el Getafe de diumenge. Pere Pons per sanció i Bernardo, Alcalà i Muniesa per lesió són baixes segures. Caldrà veure l'evolució de Kayode i d'Eloi Amagat per si poden estar disponibles.