L'amenaça de l'alerta groga

Contra estadis majúsculs, pressupostos inabastables, futbolistes d'una altra galàxia. Contra això i molt més ha d'enfrontar-se aquesta temporada el Girona, en el seu primer any a l'elit. La inexperiència i les lesions també apareixen com un hàndicap, al que se li ha d'afegir, sobretot ara, les maleïdes targetes grogues. És part inherent d'aquest esport; un càstig justificat i necessari, però que ara pot girar-se en contra de l'equip de Pablo Machín. Bàsicament, perquè fins a mitja dotzena dels seus jugadors, la majoria d'ells importants en els esquemes del tècnic, estan a només una targeta de complir cicle. El que es tradueix en haver de descansar una jornada. Un luxe que no es pot permetre cap conjunt, i molt menys el blanc-i-vermell. Per tant, depenent de com vagin les coses aquest dissabte amb el Las Palmas, a la visita a l'exigent Wanda Metropolitano els gironins es podrien presentar amb un bon grapat de baixes.

Són sis els futbolistes que col·leccionen quatre targetes: Juanpe Ramírez, David Timor, Douglas Luiz, Johan Mojica, Aday Benítez i Pablo Maffeo. Tots ells, per tant, estan a només una groga de la sanció. Si la veuen aquest cap de setmana, no es podran enfrontar a l'Atlètic de Madrid. Crida l'atenció, sobretot, que els únics tres carrilers purs que Machín té a la seva disposició estan dins d'aquest paquet. Perdre'ls tots tres seria dramàtic. Segurament també dos. I si un cau, al tècnic no li quedarà més remei que moure les peces, davant el poc fons d'armari que té ara mateix entre mans per cobrir qualsevol contratemps en aquesta posició.

Douglas, per contra, no sol jugar gaires minuts i és ben improbable trobar-se'l en un onze titular. Sí David Timor, que entre el mig del camp i la defensa ha aparegut bastants minuts des que va fer net de la lesió amb la qual va arribar procedent del Leganés el passat estiu. La de Juanpe també seria una baixa sensible, tenint en compte que Alcalá continua descartat i sense data de retorn. Tot i això, Muniesa torna a estar disponible, així que Machín torna a disposar de més de tres centrals i perdre el canari seria un mal menor. Important, però menor.

La situació, en aquest sentit, és la més crítica que el Girona ha viscut fins ara a Primera, però no pas l'única. Setmanes abans ja s'ha trobat amb un panorama similar. És més, també ha hagut de lamentar alguna baixa sensible per culpa de les targetes. El primer en caure va ser Cristhian Stuani, el pitxitxi. Kayode, que pel que fa a números no arriba ni a la sola de les sabates a l'uruguaià, el va substituir a Riazor. Aquell dia la seva absència no es va acabar notant perquè l'equip guanyaria el seu primer partit a fora. A part de l'atacant, també han caigut Bernardo, Pere Pons i Granell. El colombià va ser baixa al camp del Betis i es va sumar un empat (2-2); el de Sant Martí Vell es va perdre per sanció la visita del Getafe i es va guanyar (1-0); mentre que a Eibar, sense el castigat Granell, la derrota va ser rotunda: 4-1. Més o menys, el Girona ha anat superant aquests primers obstacles. Ara bé, quedar-se sense uns quants jugadors d'una tacada serà un veritable examen. I més, si és al Wanda.