L'escola Vedruna de Girona s'ha quedat petita aquesta tarda davant els centenars de persones que hi han anat per fer-se donants de sang o de moll de l'os per buscar un donant de medul·la per a en Roger, un nen de 10 anys del centre que pateix una aplàsia medul·lar, una malaltia rara que requereix un trasplantament urgent. L'escola tenia unes 350 persones inscrites i també hi ha anat gent que no s'havia inscrit prèviament. Davant d'una resposta tan massiva, l'escola ha programat una nova donació per la setmana que ve.