Un llibre reivindica el paper de la dona en la ciència, la tecnologia i el pensament

Curiositat, tossuderia i optimisme són les tres característiques que comparteixen, segons la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó (Barcelona, 1970), la vintena de protagonistes del llibre Dones de ciència, tecnologia i pensament. Referents que desperten vocacions (Viena Edicions), un treball coral que ha comptat amb la mateixa Fitó i amb Marta Aymerich (Sarrià de Ter, 1968), directora del centre de recerca en salut digital de la mateixa UOC, com a editores. Aymerich i Fitó van presentar aquest volum fa uns dies a la seu de la UOC a les comarques gironines, a la Coma Cros de Salt, en un acte que també va ser coral: conduït per Montse Palma, Síndica de la UdG, hi van intervenir el Conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal; l'alcalde de Salt, Jordi Viñas; el rector de la UdG, Quim Salvi; l'escriptora i presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, Mariàngela Vilallonga; les investigadores de química computacional de la UdG Sílvia Simon i Sílvia Osuna; l'investigador expert en envelliment Salvador Macip; i la professora de l'Institut Vallvera de Salt Marta Guillaumes.

Tots ells van esmentar alguns dels referents femenins que els han influït en la seva trajectòria personal i/o professional, i també van plantejar en la part final de l'acte propostes per afavorir la presència de la dona en aquests àmbits de l'activitat, en els quals encara es troba en inferioritat de condicions en relació amb els homes. Revisar els sistemes d'avaluació acadèmica, fixar mesures que facilitin la conciliació de la vida familiar i laboral i fer més visible l'actuació de les dones que ja s'hi dediquen van ser algunes de les propostes que es van posar sobre la taula.

En primer terme, Àngels Fitó i Marta Aymerich conversen amb Montse Palma; al darrere, les altres persones que van intervenir en l'acte i el públic assistent. / Marc Martí Font

Abans, Aymerich i Fitó havien explicat la gènesi d'un llibre en en el qual una vintena d'autors (dones i homes) escriuen sobre una vintena de referents femenins en l'ampli camp de la ciència, la tecnologia i el pensament: d'Angeleta Ferrer a Ada Lovelace, passant per Mary Beard, Iris Murdoch, Montserrat Roig o Carme Torras, per citar-ne algunes. A més, Marta Aymerich aporta en el text introductori del volum dades que certifiquen la discriminació que encara pateix la dona en aquests àmbits i que suposa, segons ella, una pèrdua de talent que perjudica el conjunt de la societat: "Si podent contribuir-hi impedim que el 50% del talent ho faci, perdem capacitat per avançar en el coneixement i la comprensió del món i l'univers i també per fer-nos preguntes i cercar possibles solucions per als reptes actuals i de futur".