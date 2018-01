L'hotel compra al Bisbat la finca de l'antiga facultat de Turisme

Els propietaris de l'hotel Històric, al cor del Barri Vell i denunciant de l'excés de decibels de les campanes de la Catedral a les nits, han comprat una finca al Bisbat. Tot i que la xifra no ha transcendit, diverses fonts apunten a una quantitat superior al milió d'euros. L'edifici, situat al carrer Alemanys, no s'utilitzarà directament per ampliar l'hotel amb més habitacions sinó per ubicar-hi equipaments vinculats a l'establiment. L'immoble està en desús des de fa un temps i en força mal estat i té aproximadament 1.700 metres quadrats. Fa més d'una dècada va ser la seu de la facultat de Turisme de la Universitat de Girona, abans que es traslladés a un altre edifici del nucli antic, compartint espai amb la de Lletres. També hi va haver el Centre Cristià Universitari de la UdG, que ara està entre el Casal Cartañà i el campus de Montilivi.