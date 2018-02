El Consell Municipal d'Educació de Girona s'oposa a la segregació a les escoles

El Consell Municipal d´Educació de Girona mostra el seu suport a l´escola catalana i el rebuig a la proposta del govern espanyol de segregar els alumnes segons la llengua

Ahir va tenir lloc el plenari de l´organisme municipal que està format pels agents educatius de la ciutat



El Consell Municipal d´Educació de Girona (CEM) va acordar ahir per unanimitat, en el marc del plenari, mostrar el seu suport al model d´escola catalana i el rebuig a la proposta del govern de l´Estat espanyol sobre l´ensenyament, ja que ha afirmat que utilitzant el 155 està estudiant incloure una casella en les preinscripcions escolars perquè les famílies puguin escollir entre el català i el castellà com a llengua vehicular en l´ensenyament a Catalunya. Els participants en la reunió d´ahir del CEM van posar sobre la taula també no acatar cap decisió que vagi en contra de la immersió lingüística.



El CEM considera que la segregació dels alumnes en funció de la llengua vehicular generaria un gran impacte en la cohesió social i en la cohesió de la comunitat educativa, un dels principals tresors a preservar del país. Un model d´escola, vigent des dels anys 80, que és defensat i compartit de manera àmplia per la comunitat educativa i el conjunt de la societat i que és garantia d´integració, convivencia, cohesió social, promoció de la igualtat d´oportunitats i bilingüsime real.

El CEM està integrat pels diferents agents educatius de la ciutat i, en concret, està format per representants de l´Ajuntament de Girona, dels alumnes, de les famílies, del personal docent, del personal d´administració i serveis, de la direcció de centres públics, concertats i privats, i d´altres àmbits educatius (ensenyaments de règim especial, ensenyaments no reglats, Universitat, Servei d´Educació de l´Ajuntament, Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, Moviment de Renovació Pedagògica). A més, també formen part del CEM sis persones de reconegut prestigi ciutadà.