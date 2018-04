Els jardins del Campaner i els de la Devesa, novetats d'aquest any

Els jardins de la Devesa i els jardins del Campaner (pertanyen al Bisbat i estan situats entre els soterranis de la Catedral i el passeig Arqueològic) seran les dues grans novetats d'aquesta edició de Temps de Flors de Girona, que se celebrarà del 12 al 20 de maig.

Els jardins del Campaner permetran contemplar des d´una nova perspectiva tot l´entorn, on es podrà divisar l´església de Sant Feliu o els Banys Àrabs i s´obren per primer cop als visitants. L´espai acollirà cinc projectes florals.

Pel que fa als jardins de la Devesa, de gran valor històric i amb arbres centenaris, és un espai poc conegut pels mateixos gironins i gironines. Temps de Flors representa una oportunitat per redescobrir-los i visitar un projecte que s´ha gestat a partir de la col·laboració de l´associació de veïns del barri, de les fundacions del tercer sector que gestionen la Rosaleda i del creador que l´ha dissenyat.

La mostra floral tindrà 203 projectes distribuïts en 157 espais. Són vuit projectes més que l´any passat i un punt visitable més. Malgrat això, des de l´Ajuntament es va apuntar que «hi ha espais que aquest any, a diferència del passat, s´han omplert amb un únic projecte (seria el cas, per exemple, dels Banys Àrabs) i espais on a l´edició anterior es podia veure un únic projecte i aquest any n´acullen diversos. Per aquesta raó no es pot fer una comparació directa en relació amb altres edicions».

L´exposició floral oferirà la possibilitat de caminar per un itinerari marcat en l´espai adjacent al passeig Arqueològic i el riu Galligants, de 2,4 quilòmetres batejat Pla V, amb V de Verd. Es tracta d´una proposta per ampliar la mirada i abast de Temps de Flors obrint aquest esdeveniment a la natura mitjançant un itinerari artístic. L´objectiu de la ruta és obrir-se a la natura i esponjar el Barri Vell de visitants, que al llarg de la ruta podran veure 10 intervencions artístiques d'art espontani (land art). S´hi combinaran intervencions específiques per l´esdeveniment floral amb les que s´han organitzat en el marc del primer festival Art & Gavarres 2018. La idea és fer que la gent es desplaci i no quedi acumulada tota al Barri Vell. També destacarà la incorporació de la plaça de la Independència al recorregut de Temps de Flors, amb un projecte del Girona FC.

L´enigma a l´escalinata



El gran enigma d'aquesta edició seran les escales de la Cateral. Es tracta d'un dels espais més vistos i que alhora genera més debat. La regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana, va avançar ahir que el muntatge anirà a càrrec de Jordi Vilà i que es basarà en molts elements naturals i salvatges del bosc L´any passat, un disseny ple de miralls però amb poques flors, va desfermar la polèmica Plana també va voler deixar clar que a Temps de Flors hi haurà flors. De fet, va indicar que en 23 dels muntatges hi haurà, almenys, mil flors.

En aquest sentit, l´alcaldessa, Marta Madrenas, va destacar que Temps de Flors és «parlar d´art»i que «hi ha diferents maneres d'afrontar-ho». «Alguns projectes són més transgressors i altres més classics», va indicar. «Crec que està bé experimentar i donar llibertat als creadors», va insistir per afegir que «hem d'explorar i ser valents».

El groc, molt present



Molts muntatges tindran el color groc com a motiu en les flors o el material complementari, per reivindicar la llibertat dels líders independentistes presos. La ­regidora de Turisme va deixar clar que tots els detalls de les instal·lacions les decideixen lliurement els artistes sense cap indicació de l'Ajuntament ni de l'organització. «Nosaltres no hi influïm. Els projectes són una decisió espontània de cada artista i hem vist que molts han coincidit», va explicar. L´any passat, molts projectes feien referència a la demanda d´acolliment de refugiats.

A banda, està previst que molts balcons acullin projectes florals: el carrer dels Ciutadans, el carrer de la Força o el carrer dels Mercaders i altres espais del Barri Vell mostraran els seus balcons especialment engalanats. A més, es preveu que els projectes vagin integrant en els seus dissenys diferents innovacions tecnològiques, com és la incorporació d´elements i efectes lumínics, que faran destacar almenys una desena d´espais a la posta del sol.

Finalment, tant l'alcaldessa com la regidora de Turisme van destacar el més d'un miler de voluntaris que fan possible Temps de Flors, així com les diferents entitats que impulsen la mostra i les diferents entitats que ajuden a fer front al pressupost, d'uns 400.000 euros.