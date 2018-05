L'Ajuntament defensa l'ús d'insecticides a la Devesa

L'Ajuntament de Girona va defensar ahir l'ús dels dos productes fitosanitaris que està fent servir aquests dies per lluitar contra dos tipus de fongs que afecten els plàtans del parc de la Devesa. Aquests productes han provocat la queixa d'alguns veïns i usuaris del parc perquè consideren que són molt tòxics i perillosos per al medi aquàtic.

Segons el consistori, el producte és molt poc perillós i nociu per les persones i l'entorn i el tractament s'està fent en horaris en què la presència de tercers és poc probable. A més, neguen que estiguin prohibits pel Ministeri d'Agricultura, com apuntaven els denunciants. Assegura que els productes «es poden utilitzar en parcs i jardins i són menys perillosos per les persones i el medi ambient».

També recorda que l'únic sistema alternatiu podria ser mitjançant injeccions però que el cost estimat seria d'uns 130.000 euros i, a més, provocaria ferides als arbres que podrien ser l'entrada de malalties i de fongs. Finalment, recorda que es va informar, amb cartells, amb temps d'antel·lació i que es respecten els marges de seguretat amb les masses d'aigua.