La pluja aigualeix la festa a hotels i restaurants per Temps de Flors

La pluja i la inestabilitat climatològica estan passant factura a Temps de Flors. Com a mínim, als bars, restaurants i hotels, que de moment estan tenint uns dies més fluixos que en anys anteriors. A l'espera del que passi aquest cap de setmana, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, assenyala que els restaurants han estat els més perjudicats, tot i que els hotels també tenen menys reserves que en edicions passades del festival i que depenen molt de les reserves a última hora.

Tal com indica Carreras, el primer cap de setmana va ser bo per als hotels, que van arribar a ocupacions del 90% el divendres i van fregar el 100% dissabte, però no tant per als restaurants, ja que la pluja i el mal temps van fer rebaixar el nombre de visitants i, per tant, de comensals.

Entre setmana, en canvi, la davallada s'ha deixat notar en tots els sectors: per una banda, els hotels han tingut menys ocupacions de les que s'esperaven, de manera que els establiments han hagut de dependre dels passants i les reserves d'última hora. Pel que fa als restaurants, han seguit la mateixa tendència que el primer cap de setmana, de manera que la inestabilitat climatològica els ha fet tenir menys clientela i en molts casos tampoc han pogut treure el màxim rendiment de les terrasses.

Segons assenyala Carreras, el fet que els gironins puguin veure molta gent als carrers no significa que els establiments hotelers o de restauració s'estiguin omplint, ja que molts dels turistes venen amb autobús, en excursions organitzades, passen unes hores a la ciutat i després marxen. Pel que fa a aquest cap de setmana, que posarà punt i final a la mostra d'aquest any, Carreras assenyala que els hotels encara tenen molta disponibilitat a hores d'ara, tot i que creu que hi ha marge per remuntar, especialment perquè dilluns és festiu a Barcelona i això pot animar la gent a venir el diumenge, tot i que una altra vegada tornaran a dependre dels passants i reserves d'última hora.

El president dels hotelers gironins atribueix el descens de visitants a la climatologia i la inestabilitat, de manera que està convençut que la situació no és alarmant i que l'any que ve l'afluència pot tornar a millorar. «Hi ha anys més moguts i altres més tranquils, i aquest està essent un any tranquil», explica. En aquest sentit, recorda que en els darrers anys han aconseguit consolidar l'oferta i els visitants d'entre setmana, gent que vol visitar la ciutat amb calma i sense pressa.