Alerten d'un insecte invasor que causa molèsties als veïns

Diari de Girona

L'Halyomorpha halys és un nou insecte invasor que amenaça el camp gironí. És d'origen asiàtic i actualment ha causat estralls en zones de països com els Estats Units, Itàlia o França. A Catalunya se'l ha batejat com a bernat marró marbrejat i es va detectar per primer cop a la ciutat de Girona l'any 2016. Des de llavors, les adminstracions i els centres de recerca s'han posat en alerta per si aquesta plaga s'acaba escampant. Els investigadors alerten que la presència abundant del bernat marró podria causar molts danys severs en arbres fruiters, i també als camps de blat de moro i altres plantes de jardí. A més, asseguren que pot causar molèsties als veïns, ja que a l'hivern busquen refugi en massa a l'interior de les cases i això es tradueix en una intensa pudor i en una concentració d'exemplars a les parets i finestres. La setmana passada la Diputació de Girona va acollir una xerrada informativa relacionada amb aquest insecte, on s'hi van posar en comú informació i experiències prèvies sobre com tractar aquesta espècie. eïns