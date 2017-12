El Nadal dels famosos

Natalia Sánchez - Actriu





EFE.

Què fas el dia de Nadal?

Sempre el celebrem a casa de la meva àvia paterna, hi sopem la nit de Nadal, dormim allà, i el dia de Nadal esmorzem xurros i porres amb xocolata, ens hi reunim fins a 20 familiars per menjar i celebrar-ho!

T´asseus a taula un cop està parada o desplegues totes les teves dots culinàries per sorprendre els teus convidats la Nit de Nadal i Cap d´Any?

Per Nadal ajudo parant la taula i preparant aperitius, però és la meva àvia l´encar¬regada de fer el desplegament. L´últim Cap d´Any me´n vaig encarregar jo i vaig treure les meves millors armes!

Un plat que no pot faltar a la taula.

La meva àvia és del Bierzo i mai pot faltar el Botillo i una infinitat de productes del Bierzo!

I un dolç?

Un de sol? Impossible. El dinar de Nadal sembla una competició de postres casolanes: tiramisú, neules, quesada, pastís de crema cremada... (tot casolà). El meu oncle Paco és el guanyador, ¡sens dubte!!

Tres temes dels quals no es pot parlar la nit de Nadal per tenir la festa en pau.

Ens agraden els àpats «moguts» ¡no hi ha cap tema tabú!

Quin ha estat el millor Nadal que recordes?

Cada Nadal és únic i sempre hi ha alguna cosa que el fa especial, però, quan ets nena o hi ha algun nen en la família, sens dubte prenen una altra dimensió.

L´arbre de Nadal, de plàstic o natural? Quan el poses? I, el més important, quan el treus?

Els últims anys no he posat arbre de Nadal a casa perquè no hi he parat ni un dia. I aquest any, amb la gira d´Oleanna, no crec que sigui diferent. Però a casa dels meus pares sempre ha estat de plàstic i algun any ha durat fins al febrer...

Ets de Pare Noel o dels Tres Reis?

De tots dos! Qualsevol excusa és bona per fer una celebració!

Aquest any has estat bona o dolenta?

Boníssima, boníssima! Mai se sap quan et poden estar observant els Reis i el Pare Noel.

Quin és el regal més estrany que has rebut? Te´l vas quedar o el vas retornar als Reis?

La meva mare s´emporta la palma! Molts Reis ens regala la figureta més lletja que troba en un «tot a cent». Tot i fent-ho de broma, ens obliga a posar-la com a decoració a la sala que ens puguem queixar, i això ja no té tanta gràcia.

Prefereixes regalar o que et regalin?

Les dues coses igual! Però reconec que gaudeixo molt el procés de fer-los.

Jugues a la Loteria de Nadal? Amb algun número especialment?

No acostumo a comprar-ne, però si algú proper em diu que ha agafat un dècim i me l´ensenya ... ja no puc evitar-ho! ¿I si li toca?

Alguna superstició inconfessable per entrar amb bon peu a l´Any Nou?

La inconfessable no te la puc dir! Però m´encanta el ritual de les campanades i els raïms!

Com celebres el Cap d´Any?

Cada any de forma diferent. M´agrada aprofitar per viatjar. Al matí d´Any Nou, els llocs tenen una llum i una energia molt especial.

Què hi ha cada any a la teva llista de propòsits d´Any Nou?

Ser una mica millor persona que l´any anterior, seguir fent treball personal cada dia, cuidar-me per tenir salut, esforçar-me i superar-me cada dia en la meva feina, tenir cura i gaudir dels qui estimo i augmentar el meu compromís social, crec que sempre es pot fer una mica més i no ens costa tant?

Dani Luque - Actor, protagonista de l´anunci de Nadal 2017





Youtube.

Què fas el dia de Nadal?

Estar amb la meva família i amics.

T´asseus a taula un cop està parada o desplegues totes les teves dots culinàries per sorprendre els teus convidats la Nit de Nadal i Cap d´Any?

La primera opció, prefereixo que em sorprenguin, jo netejo després.

Un plat que no pot faltar a la taula.

Marisc.

I un dolç?

Xocolata.

Tres temes dels quals no es pot parlar la nit de Nadal per tenir la festa en pau.

Puntualitat, política, futbol.

Quin ha estat el millor Nadal que recordes?

Tots els gaudeixo molt.

L´arbre de Nadal, de plàstic o natural? Quan el poses? I, el més important, quan el treus?

De plàstic, el poso a mitjans de desembre i el trec una mica tard, perquè ho vas deixant.

Ets més de Pare Noel o dels Tres Reis?

Els Tres Reis, però si em fan regals tots dos no em fa res..

Aquest any has estat bo o dolent?

Molt bo.

Quin és el regal més estrany que has rebut? Te´l vas quedar o el vas retornar als Reis?

Carbó, me´l vaig menjar perquè era de sucre.

Prefereixes regalar o que et regalin?

Que em regalin, encara que em fa il·lusió regalar.

Jugues a la Loteria de Nadal? Amb algun número especialment?

És clar! És tradició. No tinc preferència, el que hi hagi.

Alguna superstició inconfessable per entrar amb bon peu a l´Any Nou?

Demanar el desig quan brindes per l´any nou.

Com celebres el Cap d´Any?

Amb la meva família i si hi ha algun pla amb amics doncs també.

Què hi ha cada any a la teva llista de propòsits d´Any Nou?

Ser feliç i fer feliços els que tinc a prop, i treballar més que l´anterior.





Carlos Sobera - Actor i presentador

Arxiu.

Què fas el dia de Nadal?

Estar amb la família, menjar torró, que habitualment no puc, i una copeta de xampany.

T´asseus a taula un cop està parada o desplegues totes les teves dots culinàries per sorprendre els teus convidats la Nit de Nadal i Cap d´Any?

A taula parada sempre, m´agrada que em sorprenguin.

Un plat que no pot faltar a la taula.

Espàrrecs a la vinagreta.

I un dolç?

Torró.

Tres temes dels quals no es pot parlar la nit de Nadal per tenir la festa en pau.

Futbol i ex-xicotes.

Quin ha estat el millor Nadal que recordes?

Sempre és l´últim, vist amb els ulls de la meva filla petita.

L´arbre de Nadal, de plàstic o natural? Quan el poses? I, el més important, quan el treus?

De plàstic, pateixo amb la mutilació de la natura i a més es pot reutilitzar. El poso un mes abans i el trec el 7 o el 8 de gener.

Ets de Pare Noel o dels Tres Reis?

Soc d´Olentzero i dels Tres Reis i en última instància del Pare Noel. Ha entrat l´últim, però li hem fet un lloc.



Aquest any has estat bo o dolent?

Molt bo.

Quin és el regal més estrany que has rebut? Te´l vas quedar o el vas retornar als Reis?

Rars, cap, però inútils uns quants ... i els solo perdre sempre, no sé on els deixo.

Prefereixes regalar o que et regalin?

M´agrada molt regalar, sobretot quan la persona és agraïda, però també m´encanta que em regalin sense motiu i sense cap data.

Jugues a la Loteria de Nadal? Amb algun número especialment?

Sí, jugo a la Loteria de Nadal però sense cap número en especial, encara que m´agrada el 8.

Alguna superstició inconfessable per entrar amb bon peu a l´Any Nou?

No, les típiques tòpiques: acabar el raïm...

Com celebres el Cap d´Any?

Si no transmeto les campanades procuro quedar-me a casa, no solo sortir per Cap d´Any, és la típica nit plena de domingueros.

Què hi ha cada any a la teva llista de propòsits d´Any Nou?

El típic... baixar quilos, viatjar per fi a la Polinèsia Francesa, fer un safari fotogràfic, menjar-me una palmera de xocolata ... cosetes així.