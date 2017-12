300 actes per celebrar el Nadal a

La ciutat de Girona s'omplirà aquest Nadal de rialles i màgia amb les prop de 300 propostes que s'han organitzat per gaudir d'aquestes dates. Destaca la celebració de l'activitat Regala i tasta Girona, que tindrà lloc avui de 10 a 22 h al carrer del Migdia.

Durant tot el dia es podrà gaudir, en aquest nucli de l'eix comercial de la ciutat, de tastets al carrer acompanyats d'actuacions musicals. La Girona Banda Band, a les 12 h; Els Atrapasomnis, a les 17 h, i un discjòquei, a les 20 h, seran els encarregats d'amenitzar la jornada.

La música serà també la protagonista de les festes de Nadal a la ciutat. El popular Concert de Cap d'Any del 31 de desembre canviarà d'ubicació i es traslladarà a la plaça de Sant Domènec, on el grup Balahits farà ballar tots els que s'hi acostin després de les campanades.

Cantades de nadales i actuacions de jazz al carrer, concerts musicals infantils, el Girona Christmas Swing i les propostes de l'Auditori, on destaca la presentació de l'espectacle L'esperit de Nadal, del Cor Geriona (23 de desembre), completen la programació musical nadalenca.



Els esdeveniments clàssics

La representació de l'obra d' Els Pastorets de Girona, la Cursa de Sant Silvestre (31 de desembre), el Gran Circ de Nadal, la pista i el tobogan de gel del Palau de Fires o el Lleuresport són la resta d'esdeveniments clàssics de Nadal que se celebraran un any més a la ciutat acompanyant les també tradicionals quines.

La 33a edició del Lleuresport, el parc infantil i juvenil de Nadal de Girona, obrirà avui les seves portes amb un espectacle inaugural a les 12 h a càrrec del Gran Circ de Nadal sobre Aigua.

El parc oferirà tot tipus d'activitats per a infants i joves els dies 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre del 2017 i el 2, 3 i 4 de gener del 2018 al Complex Esportiu del GEiEG, a Sant Narcís.

Aquest any el parc, com ja ha fet en edicions anteriors, mostrarà la seva cara més solidària participant en el Banc dels Aliments. Fins al 4 de gener es podran entregar productes alimentaris com oli, conserves i llet i a canvi s'obtindrà un 2x1 per entrar al parc.

Les activitats dels sis Museus per Nadal; els tallers de llufes, tions i fanalets; els cagations; les visites dels patges i les animacions infantils diverses acompanyen la programació.

«Aquesta no serà una campanya de Nadal normal i corrent, però volem que igualment la ciutadania pugui sortir al carrer i gaudir del munt d'actes que s'han organitzat des de l'Ajuntament i des de nombroses associacions de comerciants, de veïns i entitats privades. És important que siguin uns dies de pau i d'escalf familiar», va ressaltar l'alcaldessa Marta Madrenas en la presentació de la programació.