Els beneficis de la gimnàstica entre pares i fills

Qualsevol dia és un bon moment per començar una activitat entre pares i fills. Fer exercici amb els fills, des d'edats molt primerenques, és beneficiós per a tota la família. Segons Ainara Herráiz, fisioterapeuta, es pot fer exercici amb els nadons. "El nen el podem fer servir com a pes i es pot realitzar l'exercici agafant al petit d'una determinada manera, fent que l'exercicis sigui beneficiós per al nen i per al pare o mare", assegura Ainara.

En el cas del nen, es potencia sobretot la psicomotricitat del nadó. I en el cas del pare o mare, "es tonifiquen braços i cames", explica, tot i que destaca que el principal benefici és que "es potencien els llaços emocionals entre els pares i els seus fills, al mateix temps que s'inculca la pràctica d'exercici." Herráiz va ser la monitora encarregada de guiar un centenar de pares en el transcurs del segon Disney Baby Gym Day. Els participants van realitzar exercicis de respiració i estiraments durant 45 minuts. Encaminats a tonificar i exercitar els músculs seguint diferents pautes basades en Pilates, ioga i altres disciplines en què els nadons van formar part de l'entrenament amb els seus pares.

Segons van creixent els nens, es poden desenvolupar un altre tipus d'exercicis com zumba, ioga, pilates, natació, patinar, rutes en bicicleta o senderisme i muntanyisme.

L'important, segons els experts és practicar exercici i enfortir el vincle entre pares i fills, que fins i tot poden acabar compartint un hobby.