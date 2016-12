Com influeix a la salut ser optimista?

L'optimisme i el pessimisme, en el sentit estricte de la paraula, se centren en l'actitud de les persones cap al seu futur, generalment esperant que succeeixi un major nombre de coses desitjables o indesitjables. Tenint això en compte, els experts classifiquen a les persones en dos tipus: positives (medicinals) i negatives (tòxiques).

De forma que la manera d'afrontar els esdeveniment en la vida defineix quin dels dos tipus de persona ets. Es parla molt de com ambdues actituds poden condicionar la salut dels altres, però com repercuteix l'actitud d'un individu en la salut d'un mateix?

Si fa un mes investigadors finlandesos ens explicaven com afecta ser pessimista a la salut, ara un estudi realitzat per investigadors de l'Escola de Salut Pública de la Universitat d'Harvard, a Estats Units, ens aclara per què ser optimista millora la salut. La recerca, publicada a l''American Journal of Epidemiology', afirma que tenir una perspectiva optimista sobre la vida -una expectativa general que passaran coses bones- pot ajudar a les persones a viure més temps.

L'estudi ha trobat que les dones que eren optimistes registraven un risc significativament menor de morir de diverses causes principals de mort, com càncer, malalties cardíaques, apoplexia, patologia respiratòria i infecció -durant un període d'avaluació de vuit anys-, en comparació amb les dones que eren menys optimistes.

"Encara que la majoria dels esforços mèdics i de salut pública se centren avui a reduir els factors de risc per a les malalties, l'evidència ha anat construint la idea que millorar la resistència psicològica també pot marcar una diferència", afirma el líder de l'estudi, Eric Kim, investigador del Departament de Ciències Socials i del Comportament a Harvard.

"Les nostres noves conclusions suggereixen que hem de fer esforços per impulsar l'optimisme, que s'ha demostrat que està associat amb comportaments més saludables i amb maneres més saludables d'afrontar els desafiaments de la vida", afegeix aquest investigador.

Estudis anteriors van demostrar que les dones que afronten la vida amb optimisme i tenen un caràcter més alegre solen tenir uns hàbits alimentaris més saludables, tant si se'ls anima a fer-ho com si ho decideixen pel seu compte. Sobre aquest tema, la recerca ha detectat que els comportaments saludables només expliquen parcialment el vincle entre l'optimisme i la reducció del risc de mortalitat. "Una altra possibilitat és que un major optimisme afecti directament als nostres sistemes biològics", planteja Kim.

El treball analitza dades des de l'any 2004 fins al 2012 de 70.000 dones inscrites al 'Nurses' Health Study', un estudi de llarga durada de seguiment de la salut de la dona a través d'enquestes cada dos anys. Van avaluar els nivells d'optimisme de les participants i altres factors que podrien influir en com l'optimisme pot afectar al risc de mortalitat, com la raça, la pressió arterial alta, la dieta i l'activitat física.

Les dones més optimistes van tenir un risc gairebé un 30 per cent menor de morir per qualsevol de les malalties analitzades enfront de les dones menys optimistes, segons l'estudi. Les més optimistes van registrar un 16 per cent menys de risc de morir de càncer; un 38-39% de risc de morir per malalties cardíaques, accident cerebrovascular o malalties respiratòries; i 52% menys de risc de morir per infecció.

Mentre que altres estudis han vinculat l'optimisme amb menor risc de mort primerenca per problemes cardiovasculars, aquest anàlisi ha trobat un vincle entre l'optimisme i la reducció del risc d'altres causes importants. "Estudis previs han demostrat que l'optimisme pot aconseguir-se amb intervencions relativament senzilles i de baix cost", diu la investigadora postdoctoral Kaitlin Facin, coautora principal de l'estudi.

Com a exemple d'intervencions, Facin assenyala "una cosa tan simple" com fer que les persones escriguin i pensin en els millors resultats possibles per a diverses àrees de les seves vides, com les carreres o les amistats. "Fomentar l'ús d'aquestes intervencions podria ser una forma innovadora de millorar la salut en el futur", conclou.