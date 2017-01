Vint minuts d´exercici, un antiinflamatori saludable

Un estudi de la Universitat de Califòrnia (UC) a San Diego, Estats Units, ha revelat que l'exercici físic moderat genera una resposta cel·lular en l'organisme que contribueix a suprimir processos inflamatoris, el que pot tenir implicacions en l'abordatge de l'obesitat i de moltes malalties cròniques com l'artritis o la fibromiàlgia.

En concret, el treball publicat recentment a la revista 'Brain, Behavior and Immunity' va revelar que una sessió de tot just 20 minuts d'exercici moderat és ja suficient per estimular el sistema immune perquè produeixi una resposta cel·lular antiinflamatòria.

"Cada vegada que fem exercici, realment estem fent alguna cosa bona per al nostre organisme a molts nivells, incloent a les cèl·lules immunes", ha reconegut Suzi Hong, dels departaments de Psiquiatria i Medicina Familiar i Salut Pública de la UC a San Diego i autora de la investigació, per a qui el següent avanç passa per "maximitzar amb seguretat aquests beneficis".

La inflamació és una part vital de la resposta immune de l'organisme, en el seu intent de curar-se després d'una lesió, defensar-se d'invasors estrangers com virus i bacteris, o a la reparació del teixit malmès. No obstant això, la inflamació crònica pot comportar problemes de salut greus associats amb la diabetis, la malaltia celíaca, l'obesitat o altres trastorns.

Per la seva banda, el cervell i el sistema nerviós simpàtic, una via que entre altres coses serveix per accelerar la freqüència cardíaca i augmentar la pressió arterial, s'activen durant l'exercici per permetre que el cos porti a terme l'acció.

I hormones com l'epinefrina i la norepinefrina s'alliberen al torrent sanguini i activen els receptors adrenèrgics, que posseeixen les cèl·lules immunes.

Aquest procés d'activació durant l'exercici produeix respostes immunològiques que inclouen la producció de moltes citoquines o proteïnes, una de les quals és el TNF, un regulador clau de la inflamació local i sistèmica que també ajuda a estimular les respostes immunitàries.

En el seu estudi van participar 47 individus que van haver de caminar per una cinta d'exercici a un nivell d'intensitat que es va ajustar en funció de la seva condició física, i es van obtenir mostres de sang abans i immediatament després de 20 minuts d'exercici. D'aquesta manera, van veure que amb aquest exercici disminuïa un 5 per cent el nombre de cèl·lules immunes estimulades que produeixen TNF.

"Saber què mecanismes reguladors de les proteïnes inflamatòries activa el moviment pot contribuir al desenvolupament de noves teràpies per a molts pacients amb malalties inflamatòries cròniques, inclosos els gairebé 25 milions de nord-americans que tenen alguna malaltia autoimmune", segons aquesta experta.

A més, Hong celebra que els beneficis antiinflamatoris observats es produeixen sense necessitat de dur a terme una sessió intensa d'exercici durant molt de temps, ja que això podria fer enrere a alguns d'aquests pacients.