Baby-led weaning: Com funciona?

«Agafes mig plàtan, mitja poma i mitja taronja, els tritures i li dónes aquest puré al teu nadó per berenar cada dia a partir dels 6 mesos». Aquestes són les instruccions que avui dia dóna qualsevol pediatre per introduir l'alimentació complementària als beus que fins al moment només s'han alimentat amb llet, tant materna com de fórmula.

Una opció que les llevadores del taller de lactància no consideren la millor per als lactants.

Ambdues defensa la introducció a demanda, coneguda com «baby-led weaning» el fonament es basa en el fet que és el nen qui decideix què menja.

«És una manera d'introduir menjars sòlids en la seva dieta, permetent que el nadó s'alimenti per si mateix, sense usar culleres ni farinetes que realment amaguen el sabor dels aliments en ser triturats tots junts. És important que el nadó segui amb la resta de la família a l'hora del dinar, usant primer les seves mans per menjar trossets i després els coberts. Menja per imitació, com aprèn a fer tota la resta des del seu naixement », afirma Paula, llevadora i directora del taller de lactància des del 2014.

Aquest mètode va centrar un taller impartit al centre de salut, on la dotzena de mares que van acudir van descobrir els beneficis de l'alimentació a a demanda. «S'ha demostrat que els nadons acaben menjant millor i més variat. A més es fomenta la independència i la confiança en si mateix i l'ajuda a desenvolupar i millorar la coordinació ull-mà i la masticació», indica Paula.

Això sí, cal seguir una sèrie de pautes per evitar ennuegaments. «Per començar amb aquest tipus d'alimentació el nadó ha de poder seure dret a la trona. Es comença amb trossets tous, no li donaràs fruits secs, però sí patata, poma, coses que pugui agafar amb les mans i manipular-les, i deixar que provi tot el que tu mengis, per això és important que mengin en família», indica Paula.