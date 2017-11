La diabetis és un problema de salut pública importantíssim. "S'ha convertit en l'epidèmia del segle XXI", segons els experts en la matèria. És aquella situació en la qual els nivells de sucre (o glucosa) en la sang han augmentat. És una malaltia crònica i incurable. Per això, a dia d'avui, la prevenció és el millor tractament. El diagnòstic el pot confirmar un metge a través d'una anàlisi de sang.

L'endocrí José Ramón Calle, col·laborador de la Fundació per a la Diabetis, recorda que, a principis de 2012, es va publicar un estudi que recollia que el 13,8% de les persones majors de 18 anys a Espanya tenen diabetis tipus 2, mentre que el 14,8% compta amb factors de risc que predisposen la diabetis. Així mateix, recorda que el 85% de les persones amb diabetis tipus 2 tenen sobrepès. Per això defensa que combatent aquest excés de quilos, i portant un estil de vida saludable, es disminuirà en gran mesurada el percentatge de diabètics.



Prevenció i persones de risc

En parlar de prevenció, el doctor Calle destaca que també cal tenir en compte a aquelles persones que no la tenen però que estan en risc de patir-la. Aquest seria el cas per exemple dels familiars d'aquelles persones que ja la pateixen, o de les dones que han presentat diabetis gestacional, que han parit nadons de més de 4 quilos, de les persones obeses, dones amb ovaris poliquísticos, persones amb hipertensió o hiperlipemia, persones sedentàries o amb malaltia cardiovascular, per exemple, indica el també responsable de la Unitat de Bombes d'Insulina de l'Hospital Clínic de Madrid.

A més, assenyala que hi ha una situació que alguns denominen de "prediabetes", que inclou a persones que sense arribar a aconseguir els criteris diagnòstics de diabetis presenten valors de glucosa per sobre de l'ideal.



Pautes per prevenir la diabetis

L'especialista en diabetis subratlla que per prevenir aquesta malaltia és important portar un estil de vida saludable:



Fer exercici : "Passejar és exercici i és millor que estar assegut, però a l'hora de parlar d'activitat física es recomanaria fer 150 minuts d'exercici aeròbic a la setmana. Per exemple, nedar, córrer, ballar, esports d'equip, i distribuïts en diversos dies, de manera que no passin més de dos dies consecutius sense fer exercici. Si fas un treball sedentari cada mitja hora aixeca't i fes una passejada"

: "Passejar és exercici i és millor que estar assegut, però a l'hora de parlar d'activitat física es recomanaria fer 150 minuts d'exercici aeròbic a la setmana. Per exemple, nedar, córrer, ballar, esports d'equip, i distribuïts en diversos dies, de manera que no passin més de dos dies consecutius sense fer exercici. Si fas un treball sedentari cada mitja hora aixeca't i fes una passejada" Quant a l'alimentació, seguir una dieta sana variada , menjar molta fruita verdures i hortalisses, i un predomini de greix vegetal, preferentment monoinsaturada, com l'oli d'oliva, fruita seca i alvocat. "És grassa que t'aporta calories però transporta colesterol per la sang i l'elimina, mentre que la d'origen animal és la que s'acumula i obstrueix les artèries i d'aquí sorgeixen les complicacions", indica. Aconsella consumir productes làctics descremats, llegums, cereals, peixos i aus millor que carn, i quan aquesta sigui cuinada fer-ho a la planxa, evitant arrebossats i empanats.

, menjar molta fruita verdures i hortalisses, i un predomini de greix vegetal, preferentment monoinsaturada, com l'oli d'oliva, fruita seca i alvocat. "És grassa que t'aporta calories però transporta colesterol per la sang i l'elimina, mentre que la d'origen animal és la que s'acumula i obstrueix les artèries i d'aquí sorgeixen les complicacions", indica. Aconsella consumir productes làctics descremats, llegums, cereals, peixos i aus millor que carn, i quan aquesta sigui cuinada fer-ho a la planxa, evitant arrebossats i empanats. Les persones de risc i els prediabètics que vagin amb compte. A totes aquestes persones se'ls ha de sotmetre a una vigilància especial, monitorizando els nivells de glucosa.

que vagin amb compte. A totes aquestes persones se'ls ha de sotmetre a una vigilància especial, monitorizando els nivells de glucosa. També es considera que a partir dels 45 anys cal vigilar la glucosa , fins i tot si no es presenta cap factor de risc.

, fins i tot si no es presenta cap factor de risc. No cal deixar passar més de 3 anys abans de tornar a mesurar la glucosa.

En dones amb diabetis abans de l'embaràs sempre es tractarà amb medicaments

Tipus de diabetis

Diabetis Tipus 1: Sol desenvolupar-se abans dels 30. Predomina en homes. Apareix de sobte. La persona que la pateix manté un Índex de Massa Corporal normal. No hi ha manera de prevenir-la i ja se sap que aquestes persones s'han de punxar diverses vegades al dia, a part de mesurar-se glucosa. Hi ha estudis que han intentat buscar una estratègia preventiva però a dia d'avui no es pot prevenir. No sol explicar la càrrega genètica en la seva aparició.

Diabetis tipus 2: Sol desenvolupar-se després dels 30. Predomina en dones. Té una aparició progressiva, lenta. Està tremendament estesa. La persona que la pateix té un índex de massa corporal augmentat, sovint amb sobrepès. Almenys en els primers anys no hi ha dependència de la insulina.Té més base genètica. No obstant això, hi ha eines per evitar-la. "Encara que els dos pares, algun germà o familiar la tingui, si se segueix un estil de vida saludable es pot disminuir el risc espectacularment perquè aquesta diabetis es desenvolupa per l'obesitat, i per l'estil de vida", avisa del doctor Calle.

En les dones amb diabetis gestacional explica que es té una "tendència clara" a desenvolupar la diabetis en el futur. "Han donat a llum i en teoria ja no tenen per què patir-la, però cal fer-los proves per cerciorar-se que sí ha desaparegut la malaltia", subratlla.

Això sí, precisa que cal diferenciar a les dones que ja tenien diabetis abans de quedar-se embarassades de les quals presenten diabetis gestacional, molt més freqüent però també molt més senzill de tractar. Mentre que en la major part dels casos de diabetis gestacional bastarà amb normes d'estil de vida per aconseguir els objectius de control, en el cas de les dones amb diabetis abans de l'embaràs sempre caldrà tractar amb medicaments.