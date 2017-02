«60 minuts» mostra com els migrants es converteixen en una gran font d'ingressos

El 60 minuts se centra aquesta nit, amb una doble entrega, en el negoci que la misèria, la fam o la pobresa generen per a les màfies que actuen a escala mundial aprofitant-se dels migrants. El primer documental que s'emetrà serà El so de la tortura, un treball que treu a la llum l'odissea dels refugiats eritreus segrestats i torturats al desert del Sinaí. L'ONU ha descrit aquests segrestos i tràfic de persones com una de les crisis humanitàries amb menys informació, i el govern eritreu és considerat entre els pitjors del món en el respecte als drets humans.

El programa del canal 33 recuperarà tot seguit El negoci dels migrants, documental que proposa un viatge al cor d'un sistema que converteix la misèria de molts en la fortuna d'uns quants. Milers d'immigrants arriben cada dia a les costes d'Europa. Una allau que s'ha convertit en un negoci rendible per a tot tipus d'especuladors oportunistes. Des de Grècia fins a Itàlia, aquesta producció canadenca posa de manifest que, avui en dia, és més rendible transportar persones necessitades que traficar amb droga.