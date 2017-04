TV3 obre el càsting per participar en el nou format «Ballar»

TV3 continua treballant en la producció de nous formats amb vistes a renovar la seva graella i millorar les xifres d'audiència, que en els darrers mesos no han deixat de baixar. Un dels nous programes que arribaran pròximament serà Ballar, un reality presentat per Pere Faura que pretén demostrar que qualsevol pot endinsar-se en el món de la dansa. A cada capítol hi haurà un taller on el coreògraf i ballarí Pere Faura ensenyarà a un grup de gent que la dansa els pot ser molt útil en el dia a dia.



En aquesta producció de TV3 amb la col·laboració de Boroka, es ballarà amb diversos col·lectius, com singles, futbolistes, venedores del mercat, pagesos, nens, avis i tothom qui ho vulgui, però també comptaran amb retrats dels intèrprets, els coreògrafs i les companyies més destacats del moment. Però sobretot ballaran i faran sentir la màgia de la dansa en primera persona.



Ja s'ha obert la convocatòria de càsting per a tots aquells que vulguin formar part dels tallers que es faran a cada capítol. El dimarts 18 d'abril, de 9 del matí a 8 del vespre, es farà el primer càsting, en què es triaran els participants del taller adreçat a persones singles, que es gravarà el dijous 27 i el divendres 28 d'abril. Les persones que hi estiguin interessades poden enviar un correu electrònic a l'adreça ballar@tv3.cat.