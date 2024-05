Tret de sortida al servei de recollida porta a porta al barri de Montjuïc de Girona

El servei de recollida porta a porta que s’anirà implantant gradualment a Girona va donar ahir a la nit al tret de sortida al barri de Montjuïc. Entre les vuit i les nou, els veïns van treure els cubells a fora dels seus domicilis. Ahir tocaven els d’orgànica, envasos, tèxtil sanitari i restes vegetals no llenyoses. El president de l’Associació de veïns del barri, Àlex Ceballos, detalla que amb «qualsevol projecte que s’inicia sempre hi ha controvèrsies perquè les coses no són clares». Tanmateix, i tot i que durant dues setmanes es conviurà amb el sistema híbrid (porta a porta i contenidors normals), ja hi ha hagut 907 de 1.102 dels habitatges (un 82%) que han anat a buscar el material que necessiten per dur a terme el porta a porta.

De moment, els cubells se situen davant les façanes i no en pals on es penjaven, malgrat que l’Ajuntament explica que «aquests primers dies serviran també per trobar el millor encaix en cada un dels casos». De fet, «s’està fent un treball individualitzat amb els blocs plurifamiliars per acabar de definir l’opció més adequada en cada cas» i es podria arribar a col·locar en un aparcament, ja a la calçada.

Entre la Vall de Sant Daniel, Pujada de la Torrassa i Campdorà (on el sistema porta a porta funciona des de fa temps) i Montjuïc 1.214 habitatges dels 1.555 habitatges comptabilitzats per l’Ajuntament han recollit material fins avui dia, tot i que «cal tenir en compte que es calcula que entre un 5 i un 10% dels habitatges no hi viu ningú». Fontajau, Germans Sàbat, Mas Catofa i part de Domeny-Taialà seran els pròxims barris en implantar el porta a porta, a partir del 28 de maig.