El Bàsquet Girona i l’Uni es podrien fusionar aquest estiu

El Bàsquet Girona i l’Uni podrien fusionar-se aquest mateix estiu. Era, aquesta, una possibilitat que tothom donava per factible a mig termini però que s’ha acabat accelerant, segons ha avançat avui la Cadena SER, i ha pogut confirmar aquest diari. Les negociacions les porten personalment els dos presidents, Marc Gasol i Cayetano Pérez, amb molta cautela i secretisme. Tant és així que fins i tot els treballadors de l’Uni han signat acords de confidencialitat per evitar que pugui transcendir res.

Els dos principals clubs de bàsquet de la ciutat ja fa temps que treballen plegats, a través d’un acord que va dur la base de l’Uni sota el paraigües del Bàsquet Girona. Ara es podria fer un pas més i que el primer equip femení també fos gestionat des del club de Marc Gasol, aprofitant la seva estructura, amb la idea de mantenir-ne la competitivitat i la viabilitat. Això obre molts interrogants i, de certeses, encara se’n coneixen poques. Que les negociacions estan ben encarrilades i que totes les parts veuen bé ampliar l’entesa és una realitat, però es desconeix si l’Uni canviaria de nom i competiria com a Bàsquet Girona, si podria mantenir una certa independència, o si es mantindran dos abonaments diferents o se’n crearia un d’únic per a les dues disciplines.

Ni el Bàsquet Girona ni l’Uni han volgut fer cap valoració pública de la notícia. L’equip ACB està centrat ara en tancar la temporada, amb la permanència a la butxaca, disputant els dos darrers partits divendres a Gran Canària i diumenge a Fontajau contra el Saragossa. A més, el club que presideix Marc Gasol està culminant tot el procés de transformació en SAE, que convertiran l’exjugador en l’únic accionista de la societat. L’operació està tancada i serà efectiva a partir de l’1 de juliol, de cara la temporada que ve. Aleshores la base passarà a ser gestionada per una Fundació de nova creació. L’Uni, mentrestant, després de tancar diumenge a Salamanca una temporada decebedora, espera resoldre, com a primer pas, la continuïtat de Roberto Íñiguez com a tècnic. La proposta hi és, i ara esperen resposta del preparador.

L’arribada a la Lliga Femenina d’estructures ACB com el València i el Saragossa, i a partir de la temporada que ve, el Joventut, ha disparat la competitivitat del torneig. L’Uni aquest curs ha acabat quart de la lliga regular tot i tenir un dels pressupostos més alts de la història. Amb la fusió, sigui de la manera que sigui, amb el Bàsquet Girona, es busca estabilitat.

